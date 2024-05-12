На Сонці стався ще один спалах – на Землю знову чекає сильна геомагнітна буря

Сонячний спалах запустив ще один викид корональної маси, спрямований на Землю.

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У розпал екстремальної геомагнітної бурі G5, що почалася у п'ятницю, 10 травня, на Сонці відбувся найсильніший сонячний спалах на даний момент і другий сильний сонячний спалах поточного сонячного циклу.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю у неділю, 12 травня.

Там пояснили, що сонячний спалах запустив ще один викид корональної маси, спрямований на Землю.

«На нас чекає ще пара днів штормової космічної погоди. Сьогодні знову можлива геомагнітна буря класу G5. Особлива увага до енергетичних систем і зв'язку, на які буря може спричинити вплив», - додали там.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в ніч на 10 травня Землю накрила потужна магнітна буря. Вона має екстремальний рівень 5 з 5.

Згодом стало відомо, що найпотужніша за 20 років магнітна буря вплинула на супутники Starlink Ілона Маска.

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