В центрі Броварів на Київщині підірвали гранату: є постраждалі, відео

В центрі Броварів на Київщині пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
«В центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину «Червоний маркет» приблизно о 20.40 пролунав вибух», — зазначив Сапожко.
За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них співробітник поліції.
На місці працюють правоохоронці та медики.
Подробиці інциденту зʼясовуються.
За словами очевидців, чоловік тікав від правоохоронця, а потім підірвав гранату.
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