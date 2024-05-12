У Броварах прогримів вибух – у поліцейського кинули гранату під час затримання правопорушника

Внаслідок вибуху гранати поранено поліцейського та правопорушника.

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Як писала «Судово-юридична газета», у центрі Броварів на Київщині підірвали гранату. У Національній поліції України повідомили, що подія трапилась у суботу ввечері близько 21:00.

Як зазначається, правоохоронці отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою. У поліції пишуть, що коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати.

«Тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник», - сказано у повідомленні.

Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 ( Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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