В Броварах прогремел взрыв – в полицейского бросили гранату во время задержания правонарушителя

В результате взрыва гранаты ранены полицейский и правонарушитель.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в центре Броваров на Киевщине взорвали гранату. В Национальной полиции Украины сообщили, что событие произошло в субботу вечером около 21:00.

Как отмечается, правоохранители получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестным лицом. В полиции пишут, что, когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский стал его преследовать.

«Тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель», - сказано в сообщении.

Следователи инкриминируют задержанному ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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