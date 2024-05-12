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У поліції повідомили про стан правоохоронця, у сторону якого кинули гранату у Броварах

11:47, 12 травня 2024
І поліцейський, і правопорушник перебувають у лікарні.
У поліції повідомили про стан правоохоронця, у сторону якого кинули гранату у Броварах
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Як писала «Судово-юридична газета», у центрі Броварів на Київщині підірвали гранату. Подія трапилась у суботу ввечері близько 21:00. У Нацполіції розповіли, що у сторону поліцейського кинули гранату під час затримання правопорушника.

Станом на 12 травня поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.

Внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Загрози його життю і здоровʼю немає. Також поранення отримав і сам 37-річний правопорушник, а саме травму лівої ноги та обох рук.

Поліцейські Київщини повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Крім того, відомо, що правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку.

За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

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