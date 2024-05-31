В каких случаях налоговая может отказать в регистрации ПРРО: список причин

Отказ в регистрации ПРРО формируется в случаях, когда автоматизированной проверкой выявлено несоблюдение общих требований по е-документообороту.

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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в каких случаях налоговая может отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций.

Отказ в регистрации ПРРО формируется в случаях, если:

автоматизированной проверкой выявлено несоблюдение общих требований по электронному документообороту;

ПРРО с указанными в Заявлении о регистрации программных регистраторов расчетных операций по ф. №1-ПРРО названием и локальным номером уже зарегистрирован;

по хозяйственной единице, указанной в Заявлении по ф. № 1-ПРРО, предприятие не сообщило о таком объекте налогообложения контролирующий орган (уведомление по ф. № 20-ОПП);

субъекта хозяйствования не включен в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

выявлены расхождения данных, указанных в Заявлении по ф. № 1-ПРРО, с данными по учету и регистрации субъекта хозяйствования в контролирующих органах как налогоплательщика.

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