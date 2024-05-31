Практика судов
  1. В Украине

В каких случаях налоговая может отказать в регистрации ПРРО: список причин

07:00, 31 мая 2024
Отказ в регистрации ПРРО формируется в случаях, когда автоматизированной проверкой выявлено несоблюдение общих требований по е-документообороту.
В каких случаях налоговая может отказать в регистрации ПРРО: список причин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в каких случаях налоговая может отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций.

Отказ в регистрации ПРРО формируется в случаях, если:

  • автоматизированной проверкой выявлено несоблюдение общих требований по электронному документообороту;
  • ПРРО с указанными в Заявлении о регистрации программных регистраторов расчетных операций по ф. №1-ПРРО названием и локальным номером уже зарегистрирован;
  • по хозяйственной единице, указанной в Заявлении по ф. № 1-ПРРО, предприятие не сообщило о таком объекте налогообложения контролирующий орган (уведомление по ф. № 20-ОПП);
  • субъекта хозяйствования не включен в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
  • выявлены расхождения данных, указанных в Заявлении по ф. № 1-ПРРО, с данными по учету и регистрации субъекта хозяйствования в контролирующих органах как налогоплательщика.

Ранее мы писали, когда автоперевозчики пассажиров могут работать без РРО.

Также известно, каким образом покупатель получает фискальный чек за оплаченные через ПРРО товары.

Кроме того, мы писали, кто освобождается от ответственности за нарушения в сфере применения РРО и ПРРО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2024 году средства от США в бюджет Украины не поступали – Минфин показал, на какую сумму помогли международные партнеры

Минфин обнародовал данные о финансировании бюджета Украины за счет средств международных партнеров, согласно которым в 2024 году США экономическую поддержку бюджету Украины не оказывало.

Верховная Рада вскоре одобрит законопроект о введении Военной полиции

Правоохранительный комитет парламента зарегистрирует доработанную версию законопроекта о создании в Украине Военной полиции и парламент примет его за основу.

Верховная Рада расширит основания для увольнения дипломатов и установит ценз в 10 лет стажа для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла

Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет, а круг оснований для увольнения дипломатов – расширят.

Верховный Суд оставил в силе постановление Кабмина об одобрении новой редакции украинского правописания

Обжалованное постановление Правительства, которым в мае 2019 года была одобрена новая редакция «Украинского правописания», оставлена ​​в силе.

Совет судей попросил Кабинет министров не отключать суды от света

Совет судей считает, что Кабинет министров в очередной раз забыл о том, что суды тоже важны для функционирования государства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду