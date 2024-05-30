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Апелляционная палата ВАКС оставила экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом

18:06, 30 мая 2024
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
Апелляционная палата ВАКС оставила экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом
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В четверг, 30 мая, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС от 13 мая, которым бывшему Первому заместителю секретаря СНБО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что суд согласился с доводами прокурора САП и оставил без изменений меру пресечения указанному обвиняемому.

В САП не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет об Олеге Гладковском.

Напомним, в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно — ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

В октябре 2019 сообщили о подозрении бывшему Первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года – экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны. Указанным лицам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о ходатайстве прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

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