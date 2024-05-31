В Винницкой области в результате ДТП перевернулся автобус с пассажирами

Результат освидетельствования водителя автобуса показал наличие у него алкогольного опьянения.

Скриншот из видео полиции

Недалеко от села Писаревка Винницкого района 29 мая произошло дорожно-транспортное происшествие между автобусом, который осуществляет нерегулярные перевозки, и грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. В результате ДТП автобус перевернулся. Об этом сообщили в полиции области.

По предварительной информации следствия, водитель автобуса ПАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не отдал предпочтение в движении и допустил столкновение с грузовиком.

В полиции пишут, что за медицинской помощью обратилось 20 пассажиров, из которых 10 человек в возрасте от 21 до 76 лет – госпитализированы.

Результат освидетельствования водителя автобуса показал наличие у него алкогольного опьянения. Освидетельствование водителя грузовика показало, что мужчина был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

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