Сколько средств Украина получила от партнеров по состоянию на май: ответ Минфина

В Минфине рассказали, сколько средств Украина получила из-за границы в 2024 году.

Источник фото: prm.ua

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Министерство финансов Украины сообщило, что по состоянию на 28 мая 2024 года Украина получила от партнеров $11,8 млрд.

Крупнейшие иностранные доноры в текущем году:

ЕС – $6,48 млрд;

Япония – $2,13 млрд;

Канада – $1,47 млрд;

МВФ – $0,88 млрд;

Великобритания – $0,52 млрд;

Норвегия – $0,3 млрд.

США в 2024 году не оказывали финансовую помощь, хотя в 2022-2023 годах она достигала $22,93 млрд.

С учетом поступлений от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке, на финансирование госбюджета Украины в 2024 году на 28 мая привлечено $16,9 млрд.

С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от международных партнеров $85,4 млрд. для финансирования расходов государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект соглашения с правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возвращения части экономической помощи.

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