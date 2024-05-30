Сколько средств Украина получила от партнеров по состоянию на май: ответ Минфина

Министерство финансов Украины сообщило, что по состоянию на 28 мая 2024 года Украина получила от партнеров $11,8 млрд.
Крупнейшие иностранные доноры в текущем году:
ЕС – $6,48 млрд;
Япония – $2,13 млрд;
Канада – $1,47 млрд;
МВФ – $0,88 млрд;
Великобритания – $0,52 млрд;
Норвегия – $0,3 млрд.
США в 2024 году не оказывали финансовую помощь, хотя в 2022-2023 годах она достигала $22,93 млрд.
С учетом поступлений от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке, на финансирование госбюджета Украины в 2024 году на 28 мая привлечено $16,9 млрд.
С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от международных партнеров $85,4 млрд. для финансирования расходов государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект соглашения с правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возвращения части экономической помощи.
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