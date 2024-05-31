Без дитячих будинків сімейного типу – у Мінсоцполітики пропонують зміни

Мінсоцполітики пропонує позбутися терміну «дитячий будинок сімейного типу».

Діти, які зростають у родинному теплі, не повинні почуватись «у дитбудинку». Мінсоцполітики пропонує позбутися терміну «дитячий будинок сімейного типу» («ДБСТ»). Відповідні зміни у законодавстві Уряд виніс на розгляд Верховної Ради.

ДБСТ називатиметься прийомною сім’єю, оскільки фактично він нею і є, різниця тільки в більшій кількості дітей на вихованні, зазначають у Мінсоцполітики.

«Якось одна дитина розповідала мені, як їй було страшно, коли її забирали з інтернату до ДБСТ. Вона була впевнена, що потрапляє до чергового закладу, де їй знову доведеться пристосовуватися до життя. Думаю, ця дитина не єдина, кому довелося пройти через цей стрес. До того ж, кожен четвертий опитаний українець вважає ДБСТ державним закладом, а до дітей, які виховуються в інтернатах, існує упереджене ставлення. Нам потрібно позбутися цих стереотипів та перестати травмувати дітей», — наголошує Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

У Мінсоцполітики пояснюють, що зміна назви не впливає на права, передбачені для ДБСТ. Усі дитячі будинки сімейного типу, які є зараз, зберігаються. Так само зберігаються умови і строки їхніх договорів. Зараз в Україні близько 1 300 ДБСТ, у яких виховуються близько 9 000 дітей.

У вже створених ДБСТ кількість вихованців не зменшується. Зараз у ДБСТ (тобто у великій прийомній сім’ї) може проживати від п’яти вихованців і загалом не більше десяти разом з рідними.

Після ухвалення змін максимальна кількість дітей у прийомній родині сягатиме восьми, з них прийомних дітей може бути максимум шість. Більше шести прийомних (відповідно, більше восьми разом з біологічними) теж може бути — якщо в сім’ю братимуть рідних братів і сестер, яких не можна розлучати.

Батьки, які виховують від трьох прийомних дітей, матимуть право отримати в користування будинок або квартиру. Ця можливість є у ДБСТ і зараз.

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