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Іноземці, які хочуть отримати українське громадянство, відтепер складатимуть обов’язкові іспити

18:58, 30 травня 2024
Для отримання громадянства України відтепер треба скласти іспити з історії та знання Конституції
Іноземці, які хочуть отримати українське громадянство, відтепер складатимуть обов’язкові іспити
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Міністерство освіти і науки України повідомило, що особи, які хочуть отримати громадянство України, відтепер мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Це рішення стосується:

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

У МОН зазначають, що реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення.

Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.

20 завдань з основ Конституції України;

25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео.

У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.

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