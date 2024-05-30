Україна та США підпишуть безпекову угоду перед Самітом миру – ЗМІ

Безпекова угода з США повинна стати найбільш значущою з усіх угод, які Україна укладала з країнами НАТО.

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду напередодні Саміту миру в Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Видання стверджує, що підписання цієї угоди відбудеться в Італії на зустрічі членів «Великої сімки».

Також джерело наголошує, що ця угода повинна стати найбільш значущою з усіх угод, які Україна укладала з країнами НАТО, у яких йшлося про зобов'язання щодо довгострокової підтримки, військову підготовку, обмін розвідданими та економічну допомогу.

Раніше ми писала, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що Джо Байден має приїхати на Саміт миру в Швейцарії. «Його відсутності буде тільки аплодувати путін. Особисто аплодувати путін. Причому стоячи», - наголосив Глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

Також повідомлялося, що Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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