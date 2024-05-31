У Святошинському районі у Києві сквер назвали на честь Героїв ОУН

Нову назву скверу обрали за результатами громадського обговорення та голосування в застосунку Київ Цифровий.

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У Святошинському районі зеленій зоні, що розташована на перетині проспектів Академіка Палладіна та Берестейського й вулиці Ореста Васкула, присвоїли ім’я сквер Героїв ОУН. За відповідне рішення проголосували 64 депутати Київської міської ради.

Нову назву скверу обрали за результатами громадського обговорення та голосування в застосунку Київ Цифровий.

«Зелена зона відтепер має символічне значення, оскільки її назва уособлює національну гордість та ідентичність, а також підтримку ідеї української самосвідомості та суверенітету», – зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

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