В Святошинском районе в Киеве сквер назвали в честь Героев ОУН

Новое название сквера избрали по результатам общественного обсуждения и голосования в приложении Киев Цифровой.

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В Святошинском районе зеленой зоне, расположенной на пересечении проспектов Академика Палладина и Берестейского и улицы Ореста Васкула, присвоили имя сквер Героев ОУН. За соответствующее решение проголосовали 64 депутата Киевского городского совета.

Новое название сквера избрали по результатам общественного обсуждения и голосования в приложении Киев Цифровой.

«Зеленая зона теперь имеет символическое значение, поскольку ее название олицетворяет национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета», – отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

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