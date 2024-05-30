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Украина и США подпишут соглашение о безопасности перед Саммитом мира – СМИ

18:41, 30 мая 2024
Соглашение о безопастности с США должно стать наиболее значимым из всех соглашений, которые Украина заключала со странами НАТО.
Украина и США подпишут соглашение о безопасности перед Саммитом мира – СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в преддверии Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что подписание этого соглашения состоится в Италии на встрече членов Большой семерки.

Также источник отмечает, что это соглашение должно стать наиболее значимым из всех соглашений, которые Украина заключала со странами НАТО, в которых речь шла об обязательствах долгосрочной поддержки, военной подготовки, обмене разведданными и экономической помощи.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Джо Байден должен приехать на Саммит мира в Швейцарии. «Его отсутствию будет только аплодировать путин. Лично аплодировать путин. Причем стоя», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой.

Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Также сообщалось, что Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

 

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