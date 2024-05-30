Иностранцы, желающие получить украинское гражданство, теперь будут сдать обязательные экзамены

Для получения гражданства Украины теперь нужно сдать экзамены по истории и знанию Конституции .

Министерство образования и науки Украины сообщило, что лица, желающие получить гражданство Украины, теперь должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины. Соответствующее решение принял Кабмин.

Это решение касается:

иностранцев;

лиц без гражданства;

тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в ​​связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

В МОН отмечают, что реализация проведения экзаменов требует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, организационных мероприятий, принято только принципиальное решение.

Для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, детальный алгоритм будет опубликован позже.

20 задач по основам Конституции Украины;

25 задач по истории Украины.

Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксироваться на видео.

В случае успешной сборки участники получат соответствующие сертификаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.