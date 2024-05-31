Без детских домов семейного типа – в Минсоцполитики предлагают изменения

Минсоцполитики предлагает избавиться от термина «детский дом семейного типа».

Дети, которые растут в семейном тепле, не должны чувствовать себя «в детдоме». Минсоцполитики предлагает избавиться от термина «детский дом семейного типа» («ДБСТ»). Соответствующие изменения в законодательстве правительство вынесло на рассмотрение Верховной Рады.

ДБСТ будет называться приемной семьей, поскольку фактически он ею и есть, разница только в большем количестве детей на воспитании, отмечают в Минсоцполитики.

«Однажды один ребенок рассказывал мне, как ему было страшно, когда его забирали из интерната в ДБСТ. Он был уверен, что попадает в очередное заведение, где ему снова придется приспосабливаться к жизни. Думаю, этот ребенок не единственный, кому пришлось пройти через этот стресс. К тому же каждый четвертый опрошенный украинец считает ДБСТ государственным учреждением, а к детям, которые воспитываются в интернатах, существует предвзятое отношение. Нам нужно избавиться от этих стереотипов и перестать травмировать детей», — отмечает Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

В Минсоцполитики объясняют, что изменение названия не влияет на права, предусмотренные для ДБСТ. Все детские дома семейного типа, которые есть сейчас, сохраняются. Также сохраняются условия и сроки их договоров. Сейчас в Украине около 1300 ДБСТ, в которых воспитываются около 9000 детей.

В уже созданных ДБСТ количество питомцев не уменьшается. Сейчас в ДБСТ (то есть в большой приемной семье) может проживать от пяти воспитанников и в общей сложности не более десяти вместе с родными.

После принятия изменений максимальное количество детей в приемной семье будет достигать восьми, из них приемных детей может быть максимум шесть. Более шести приемных (соответственно, более восьми вместе с биологическими) тоже может быть — если в семью будут брать родных братьев и сестер, которых нельзя разлучать.

Родители, воспитывающие от трех приемных детей, будут иметь право получить в пользование дом или квартиру. Эта возможность есть у ДБСТ и сейчас.

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