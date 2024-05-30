Европейские партнеры заплатят украинцам, которые решат возвращаться домой – комитет ПАСЕ согласовал решение

Украинцы, которые изъявят желание вернуться в Украину, смогут получить деньги от европейских партнеров.

Фото: mind.ua

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции согласовал решение о выплате финансовой помощи украинцам для возвращения в Украину. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Суть решения состоит в том, чтобы после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, могли получить деньги от европейских стран.

«Эта норма была добавлена ​​в обширный доклад, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине», — заявил нардеп.

Ранее в Минфине рассказали, сколько средств Украина получила из-за границы в 2024 году.

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