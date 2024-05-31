В 2024 году средства от США в бюджет Украины не поступали – Минфин показал, на какую сумму помогли международные партнеры

Минфин обнародовал данные о финансировании бюджета Украины за счет средств международных партнеров, согласно которым в 2024 году США экономическую поддержку бюджету Украины не оказывало.

Министерство финансов Украины показало, какую сумму финансовой помощи для поддержки государственного бюджета предоставили международные партнеры в 2024 году.

Объем финансирования от международных партнеров в 2024 году составил 11,8 млрд долларов США.

Из этих средств Европейский Союз выделил $6,48 млрд, Япония – $2,13 млрд, Канада – $1,47 млрд, МВФ – $0,88 млрд, Великобритания – $0,52 млрд, Норвегия – $0,3 млрд. Также 3 млн долларов предоставила Испания и 20 млн долларов – Всемирный банк.

От США в 2024 году пока никаких средств не поступало.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый в конце апреля 2024 года Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине на 60 млрд долларов США предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи.

Впрочем, Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд. долларов и получит ее при определенных условиях.

Так, 30 мая Кабмин одобрил текст проекта Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, который предусматривает, что «при наличии средств США намерены предоставить до 7,899 млрд долларов США по ассигнованиям на Фонд экономической поддержки (ESF) и до 1,575 млрд. долларов США из фондов «Помощь Европе, Азии и Центральной Азии» (AEECA), предусмотренных в Законе USSAA для экономической помощи в пользу Украины. Условия финансирования будут определены отдельными договоренностями.

Какие-либо сроки, в которые США должны передать Украине эти средства и когда должны быть заключены дополнительные договоренности об условиях предоставления средств, в проекте Соглашения не указаны.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что украинскому правительству могут озвучить новый план реформ для получения средств от США. Так, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, назначенная Президентом США Джо Байденом, 28 мая назвала приоритеты США в отношении финансовой поддержки Украины на встрече Совета по международным отношениям. Сделала это накануне Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня. По ее словам, речь идет о борьбе с коррупцией, судебной системе, защищенной от внешнего вмешательства, прессе, свободной от политического влияния или давления, цифровой таможне и цифровых системах сбора налогов, независимых, наделенных полномочиями, должным образом обеспеченных антикоррупционных следователях, прокурорах и судьях (НАБУ, САП и ВАКС).

Добавим, что по данным Минфина, в 2022-2023 годах партнеры профинансировали бюджет Украины на 73,57 млрд долларов США. Из этих 73,57 млрд в 2022-2023 годах США предоставило 22,93 млрд, а ЕС – 27,49 млрд долларов. Также за это время 7,16 млрд предоставил МВФ, 4,2 млрд – Япония.

Автор: Наталя Мамченко

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