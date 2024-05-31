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Парламент рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о введении новой дипломатической должности Специального представителя Украины

07:45, 31 мая 2024
Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.
Парламент рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о введении новой дипломатической должности Специального представителя Украины
Источник фото: president.gov.ua
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Для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере могут ввести новую высокую должность – Специального представителя Украины. Это предусмотрено законопроектом 10370 о внесении изменений в Закон «О дипломатической службе» об усовершенствовании прохождения дипломатической службы, который Верховная Рада в скором времени может принять в первом чтении.

Данный законопроект внес в парламент 22 декабря 2023 г. Президент Владимир Зеленский. Профильный Комитет Верховной Рады за подписью народного депутата Александра Мережко рекомендовал законопроект к принятию.

Должность Специального представителя Украины будет отнесена к дипломатической категории «Б», как, например, должность Генерального консула Украины.

Спецпредставитель будет назначаться на должность и увольняться Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данным законопроектом предлагается изменить требования для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. А именно, его смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет. Как известно, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присваивается дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел.

В законопроекте предлагается установить дополнительное условие.

Также расширяется круг оснований, по которым прекращается дипломатическая служба.

А именно дипломата уволят в следующих случаях:

  • отказ без уважительных причин должностного лица дипломатической службы от третьего в течение 12 месяцев предложения об участии в ротации;
  • непрохождение стажировки в определенный законодательством срок должностным лицом дипломатической службы, получившим предложение об участии в ротации, и/или получение отрицательной оценки по результатам стажировки
  • неприбытие без уважительных причин должностным лицом дипломатической службы в установленный срок после завершения долгосрочной командировки в службу управления персоналом МИД Украины для решения вопроса дальнейшего прохождения дипломатической службы
  • оформление должностным лицом дипломатической службы во время пребывания в долгосрочной командировке документов, удостоверяющих право на проживание в иностранном государстве, иных, чем оформляемые работникам дипломатической службы для направления и пребывания в долгосрочной командировке.

Пока законопроект не предусматривает обратной силы для уже назначенных дипломатов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый в конце апреля 2024 года Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине на 60 млрд долларов США предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи. Впрочем, Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд. долларов и получит ее при определенных условиях. По данным Минфина Украины, в 2024 году никакая экономическая помощь от США для поддержки бюджета Украины не поступала.

Автор: Наталя Мамченко 

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