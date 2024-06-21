Украина на следующей неделе получит €1,9 млрд в рамках Ukraine Facility – вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

По словам Валдиса Домбровскиса, следующие два транша могут состояться осенью.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз предоставит Украине 1,9 млрд евро уже на следующей неделе. Помощь передают в рамках программы на 50 млрд евро (Ukraine Facility). Об этом он сказал на пресс-конференции.

«О Ukraine Facility: на следующей неделе Украина должна получить 1,9 млрд евро в виде предварительного финансирования», - сказал Домбровскис.

Также он добавил, что следующие два транша могут состояться осенью.

Ранее Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility.

Механизм Ukraine Facility предусматривает привлечение 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год при условии успешного выполнения Плана Украины. Большая часть этих средств – кредиты.

Украина, согласно Рамочному соглашению, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Согласно этому Соглашению, европейские институции имеют право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

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