Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В решении предусмотрено, что Аудиторский совет состоит из 3 членов и базируется в Брюсселе, а помогает ему в работе находящийся в Киеве секретариат.

Европейская комиссия 17 июня опубликовала решение №2024/1697 о создании Аудиторского совета по контролю за использованием средств в рамках выполнения Украиной программы финансирования по Плану Ukraine Facility. Напомним, что этот План предусматривает создание Высшего административного суда, внесение изменений в УПК, увеличение численности САП и ВАКС и т.д.

Механизм Ukraine Facility предусматривает привлечение 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год при условии успешного выполнения Плана Украины. Большая часть этих средств – кредиты.

Украина, согласно Рамочному соглашению, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Согласно этому Соглашению, европейские институции имеют право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Этот аудиторский Совет будет создан в ЕС. По соглашению Украина обязана взаимодействовать с Аудиторским советом, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы, в случае выявления нарушений, можно было их расследовать.

В частности, статья 11 Соглашения устанавливает, что агенты Еврокомиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейского суда аудиторов (ECA), Аудиторского совета и Европейской прокуратуры (EPPO), а также их уполномоченные представители вправе осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», включая технические, финансовые или системные проверки для защиты финансовых интересов ЕС. Это включает в себя посещение объектов и помещений, чья деятельность будет финансироваться за счет Плана.

Украина должна предоставлять всю запрашиваемую информацию и документацию, в том числе любые электронные данные.

В случае использования «частных устройств», не являющихся в собственности проверяемых субъектов хозяйствования, такие устройства могут подлежать проверкам OLAF. Также OLAF и EPPO предоставляется право «проводить все соответствующие следственные действия», в частности выездные проверки и инспекции. Украина, со своей стороны, должна определить службу или службы с правоохранительными полномочиями по проведению уголовных расследований, что будет помогать OLAF.

В случае, если лицо или проверяемый субъект оказывают сопротивление проверке, расследованию или выездной проверке, Украина должна предоставить OLAF и EPPO необходимую помощь для выполнения проверки или инспекции.

Кроме того, Украина с каждым запросом на выплаты должна будет предоставить резюме результатов аудитов и результатов проверок, гарантирующих надлежащее использование финансирования.

Еврокомиссия сможет потребовать дополнительных доказательств.

Выплаты будут производиться только в случае, если Еврокомиссия дает положительную оценку. Если Комиссия сочтет, что оценка Украины относительно выполнения мероприятий отрицательная, выплата будет задерживаться.

Также предусмотрено, что Еврокомиссия может уменьшить сумму или вернуть любую причитающуюся сумму в бюджет ЕС в случае установления фактов мошенничества или коррупции.

Как будут выбирать Аудиторский совет

Итак, в решении ЕК, опубликованном 17 июня, отмечается, Аудиторский совет должен быть создан в рамках механизма Ukraine Facility для повышения эффективности украинских систем управления и контроля финансирования Союза и, в частности, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений, согласно статьи 36 Регламента (ЕС) 2024/792.

«Необходимо срочно создать Аудиторский совет, чтобы разрешить Украине подать свой первый платежный запрос в соответствии со статьей 36 Регламента (ЕС) 2024/792» – отмечено в документе.

Аудиторский совет Ukraine Facility создается на период со дня принятия решения до 30 июня 2028 года.

Аудиторский совет помогает Еврокомиссии в оценке эффективности систем управления и контроля в Украине по средствам, предоставленным в рамках Механизма Ukraine Facility, и в борьбе с неэффективным управлением финансированием Союза в рамках Механизма в Украине и, в частности, с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями.

Аудиторский совет состоит из трех членов и базируется в Брюсселе.

Еврокомиссия обеспечивает членов Аудиторского совета надлежащей материально-технической поддержкой, в частности, офисными помещениями и ИТ-поддержкой.

Аудиторскому совету помогает Секретариат в Киеве, возглавляемый Главой Секретариата. Секретариат будет получать указания от Главы Аудиторского совета.

Члены Аудиторского совета назначаются Еврокомиссией.

Члены Аудиторского совета должны быть гражданами ЕС с подтвержденным опытом в области аудита, мониторинга и контроля и/или борьбы с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями, в идеале, на руководящей должности в учреждениях ЕС или государственном органе государств-членов.

Члены Аудиторского совета назначаются специальными советниками сроком на 2 года. Их контракты подлежат возобновлению и обеспечивают их полную независимость от любого внешнего воздействия при выполнении их обязанностей. Члены Аудиторского совета должны пройти проверку на безопасность.

Процедура отбора проводится Генеральным директором Генерального директората Европейской комиссии (DG NEAR) при поддержке комиссии, членов которой Генеральный директор выбирает из наиболее заинтересованных генеральных директоратов Комиссии. Комиссия представляет Генеральному директору список кандидатов на основе результатов конкурса и последующих собеседований. Генеральный директор избирает членов Аудиторского совета, а также трех заместителей для замены.

По крайней мере, 6 заседаний Аудиторского совета должны проходить в Брюсселе ежегодно, которые в обоснованных случаях также могут проводиться в других местах или онлайн. Аудиторский совет также проводит, если разрешают обстоятельства, по меньшей мере, 6 визитов в Киев ежегодно.

Секретариат Аудиторского совета состоит из команды специалистов по управлению и контролю, аудиту и других соответствующих областей знаний, а также помощников секретарей, которые привлекаются по контракту на предоставление услуг после тендерной процедуры, инициированной DG NEAR.

Работу Секретариата возглавляет Председатель Секретариата, должностное лицо Комиссии, назначаемое DG NEAR.

Секретариат помогает Аудиторскому совету в выполнении его задач, в частности, путем сбора и предоставления через Главу Секретариата всей необходимой информации.

Наблюдатели

Еврокомиссия может приглашать представителей государств-членов и других доноров участвовать в деятельности Аудиторского совета. Комиссия может предложить другим донорам, которые вносят вклад в Фонд, назначить наблюдателей в Аудиторский совет.

По приглашению Комиссии наблюдатели могут участвовать в заседаниях Аудиторского совета в этом качестве и иметь доступ к информации. Председатель Аудиторской комиссии по надлежащим образом обоснованным причинам, таким как конфиденциальность или защита данных, и после консультаций с другими членами Аудиторской комиссии может отказать наблюдателям в доступе к информации.

Председатель Аудиторского совета после консультации с другими членами может пригласить наблюдателей принять участие в заседаниях и призвать наблюдателей предоставить устные и письменные комментарии.

Наблюдатели не участвуют в принятии отчетов или рекомендаций.

Предотвращение и управление конфликтами интересов

Если любой из членов Аудиторского совета или любое другое лицо, участвующее в его заседаниях, в том числе как наблюдатель, оказывается в ситуации конфликта интересов или в ситуации, которая может быть воспринята как таковая общественностью, он немедленно информирует других членов Аудиторский совет и Секретариат и воздерживается от участия в соответствующих обсуждениях и принятии соответствующих отчетов и рекомендаций Аудиторского совета.

Задание Аудиторского совета

Аудиторский совет помогает Еврокомиссии путем постоянного мониторинга систем управления и контроля в Украине по использованию финансирования Европейского Союза в рамках Механизма и сигнализации о каких-либо системных проблемах или потенциальных недостатках этих систем.

Аудиторский совет оценивает, среди прочего, системы, которые имеет Украина для предотвращения, исправления, отчетности и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и других нарушений в связи с любыми расходами, финансируемых по этому механизму.

Аудиторский совет имеет право требовать информацию и запрашивать у компетентных органов и выполнять, в том числе через свой Секретариат, собственные верификации и проверки на местах системы управления и контроля в Украине, а также процедур и затрат для реализации шагов в Аудиторский совет представляет отчеты в Комиссию по периодичностью по крайней мере один отчет каждые 3 месяца. В этих отчетах содержится мнение о производительности и эффективности украинской системы управления и контроля. Информация о любых выявленных случаях или серьезных беспокойствах относительно неправильного управления расходами, финансируемыми в рамках Механизма, должна быть немедленно передана Еврокомиссии.

Аудиторский совет принимает рекомендации Украине во всех случаях, когда, по его мнению, компетентные украинские органы не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления, исправления, расследования и судебного преследования мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений, которые влияют или серьезно рискуют повлиять на надежное финансовое управление расходами, финансируемыми в рамках Механизма, и во всех случаях, когда он определяет слабые влияющие места в структуре и функционировании системы контроля, внедренной украинскими органами власти.

Отчеты и информация от Аудиторской комиссии должны, в соответствующих случаях и во всех случаях, когда необходимы шаги для предотвращения, выявления, исправления, расследования и судебного преследования мошенничества, коррупции, конфликта интересов, нарушений или любой другой незаконной деятельности, влияющей на финансовые интересов Союза, безотлагательно направляться в Комиссию, Европейский офис по борьбе с мошенничеством и Европейскую прокуратуру в соответствии с их компетенцией. Аудиторский совет также может делиться своими отчетами и информацией, при необходимости, с соответствующими украинскими органами власти, особенно в случаях, когда таким органам необходимо принять меры для предотвращения, выявления, исправления, расследования и судебного преследования мошенничества, коррупции, конфликта интересов, нарушений или любой -какая другая незаконная деятельность, затрагивающая финансовые интересы Союза.

Аудиторский совет обращается к Украине с просьбой о помощи в получении информации и документов, включая любые электронные данные, и может потребовать от Украины принять все необходимые меры для содействия работе лиц, которым поручено проводить проверки.

Аудиторский совет обеспечивает регулярный диалог и сотрудничество с Европейской Счетной палатой, а также с Счетной палатой Украины и другими институтами.

Каждый член Аудиторского совета и персонал, работающий в Секретариате, должны обеспечить строгую конфиденциальность информации, полученной во время или в контексте своей работы.

Принятие отчетов и рекомендаций

Председатель и другие члены Аудиторского совета должны стремиться к консенсусу относительно содержания отчетов и рекомендаций. В случае отсутствия консенсуса решение о содержании принимается большинством членов Аудиторского совета. Если голоса сравниваются, голос председателя будет решающим. Председатель или любой член Аудиторского совета может потребовать переголосования.

Аудиторский совет посылает свои отчеты, в том числе рекомендации Украине, в Еврокомиссию.

Выполнение рекомендаций контролируется Аудиторским советом на постоянной основе.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.