Верховная Рада ратифицировала Соглашение с ЕС о Плане Ukraine Facility, который предусматривает создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК

Впрочем, грубое нарушение Украиной взятых на себя обязательств по выполнению реформ по Плану Ukraine Facility может привести к остановке выплат и даже требованиям вернуть предоставленные средства.

Верховная Рада 6 июня ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 апреля Европейская комиссия одобрила предложенный правительством Украины План Ukraine Facility, которым определяются условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Большая часть средств – 33 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов и 17 млрд евро – в виде безвозвратной помощи, то есть грантов.

Итак, Украина взяла на себя обязательства перед ЕС по выполнению ряда реформ, за что будут получать кредиты и гранты. Если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институции должны задать вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

В общей сложности План определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей. Реформы, предложенные в рамках Плана по Украине, охватывают 15 сфер, включая судебную систему и борьбу с коррупцией.

Чтобы обеспечить защиту финансовых интересов ЕС, План по Украине обеспечен надлежащей основой для прозрачности, аудита и контроля. Кроме того, независимый Ревизионный совет будет помогать Еврокомиссии в предотвращении любого неправильного управления средствами Союза. Как уже было сказано, Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены Украиной.

Принцип «средства в обмен на реформы» максимально четко прописан в приложениях к решению Еврокомиссии об одобрении Плана.

К примеру, четвертый взнос от ЕС, который должен поступить в 1 квартале 2025 года, будет составлять в общей сложности 4,77 млрд евро. Из них – безвозвратная поддержка 500 млн евро и кредиты – 4,27 млрд евро. Общее количество шагов по получению этого взноса – 16.

Среди этих 16 шагов для получения средств – увеличение штата Высшего антикоррупционного суда.

Шестой взнос должен по плану поступить Украине в 3 квартале 2025 г. при условии создания Высшего административного суда (в целом Украина здесь должна выполнить 12 шагов). Общая сумма шестого взноса составит 2,65 млрд евро, из которых безвозвратная поддержка 300 млн евро, а кредит 2,35 млрд евро.

«Судебно-юридическая газета» ранее публиковала анализ, каких реформ от Украины в сфере судебной системы и антикоррупции потребует План.

Что касается 2024 года, то в рамках финансового плана на второй квартал 2024 года предусмотрен вклад европейских партнеров, общая сумма которого может составить до 4,365 млрд евро, из которых безвозвратная поддержка до 1,5 млрд евро, а заем – до 2,865 млрд евро.

Для этого Украина должна выполнить 9 шагов, среди которых:

Принятие стратегического плана цифровизации Государственной таможенной службы

Утверждение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Принятие Плана мер по реализации Дорожной карты реформирования управления государственными инвестициями

Вступление в силу законодательства о корпоративном управлении государственными предприятиями

Вступление в силу Закона о пересмотре нормативно-правовой базы Бюро экономической безопасности Украины

Принятие Интегрированного национального энергетического и климатического плана

Принятие Стратегии термомодернизации зданий до 2050 года и Плана действий

Принятие стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года

Назначение председателя НАПК (уже выполнено)

Взнос в 3 квартале 2024 года предполагается на общую сумму до 4,248 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро гранты и 2,748 млрд ссуд.

Здесь также европейские партнеры будут ожидать выполнения 9 шагов:

Увеличена численность Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс

Принятие Плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы

Принятие Стратегии демографического развития на период до 2040 года

Принятие постановлений о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Вступление в силу подзаконных актов относительно Положения о целостности оптового энергетического рынка и закона о прозрачности (REMIT)

Вступление в силу законодательства о предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения с частичным применением положений

Разработка концептуальной записки с определением объема отклонений от правил Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Стратегической экологической оценки (СЕО)

Вклад в 4 квартале 2024 года должно составить в общей сложности до 3,7 млрд евро, из которых 400 млн грантов и 3,3 млрд евро кредита. Для этого Украина должна предпринять 13 шагов.

Принятие стратегического плана цифровизации Государственной налоговой службы

Вступление в силу законодательства об усовершенствовании процедуры банкротства

Принятие политики государственной собственности и сортировка государственных предприятий

Принятие Стратегии реформирования психоневрологических и интернатных учреждений и деинституционализации ухода за лицами с инвалидностью и пожилыми людьми и Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы

Принятие постановления о возобновлении мер рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции, в том числе проверки безопасности продукции

Принятие решений по развитию градостроительства на местном уровне

Введение рыночной базы для возобновляемой энергетики

Вступление в силу законодательства по обеспечению независимости НКРЭКУ

Принятие обновленной Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

Принятие Стратегии развития и расширения пограничной инфраструктуры с государствами-членами ЕС и Республикой Молдова до 2030 года

Принятие Стратегии развития сельского хозяйства и развития села до 2030 года

Вступление в силу законодательства о государственном аграрном реестре

Вступление в силу законодательства о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года.

Автор: Наталья Мамченко

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