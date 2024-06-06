Верховна Рада ратифікувала Угоду про План Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Верховна Рада 6 червня ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 квітня Європейська комісія схвалила запропонований урядом України План Ukraine Facility, яким визначаються умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2024-2027 роки. Більша частина коштів – 33 млрд євро будуть надані у вигляді кредитів і 17 млрд євро – у вигляді безповоротної допомоги, тобто, грантів.
Отже, Україна взяла на себе зобов’язання перед ЄС щодо виконання низки реформ, за що буде отримувати кредити та гранти. Якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.
Загалом План визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках Плану щодо України, охоплюють 15 сфер, включаючи судову систему та боротьбу з корупцією.
Щоб забезпечити захист фінансових інтересів ЄС, План щодо України забезпечено належною основою для прозорості, аудиту та контролю. Крім того, незалежна Ревізійна рада допомагатиме Єврокомісії у запобіганні будь-якому неправильному управлінню коштами Союзу. Як вже було сказано, Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.
Принцип «кошти в обмін на реформи» максимально чітко прописаний у додатках до рішення Єврокомісії про схвалення Плану.
Наприклад, четвертий внесок від ЄС, який має надійти у 1 кварталі 2025 року, складатиме у загальній сумі 4,77 млрд євро. З них – безповоротна підтримка 500 млн євро і кредити – 4,27 млрд євро. Загальна кількість кроків для отримання цього внеску – 16.
Серед цих 16 кроків для отримання коштів – збільшення штату Вищого антикорупційного суду.
Шостий внесок має за планом надійти Україні у 3 кварталі 2025 р. за умови зокрема створення Вищого адміністративного суду (загалом Україна тут має виконати 12 кроків). Загальна сума шостого внеску складе 2,65 млрд євро, з яких безповоротна підтримка 300 млн євро, а кредит 2,35 млрд євро.
«Судово-юридична газета» раніше публікувала аналіз, яких реформ від України у сфері судової системи та антикорупції вимагатиме План.
Що стосується 2024 року, то в рамках фінансового плану на другий квартал 2024 року передбачений внесок європейських партнерів, загальна сума якого може скласти до 4,365 млрд євро, з яких безповоротна підтримка до 1,5 млрд євро, а позика – до 2,865 млрд євро.
Для цього Україна має виконати 9 кроків, серед яких:
Внесок у 3 кварталі 2024 року передбачається на загальну суму до 4,248 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро гранти та 2,748 млрд позика.
Тут також європейські партнери будуть очікувати виконання 9 кроків:
Внесок у 4 кварталі 2024 року має скласти загалом до 3,7 млрд євро, з яких 400 млн грантів та 3,3 млрд євро кредиту. Для цього Україна має здійснити 13 кроків.
Автор: Наталя Мамченко
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