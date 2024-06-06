Входить на объекты, проверять телефоны, проводить следственные проверки: ЕС создаст «ревизора» с антикоррупционными экспертами для контроля за расходованием Украиной 50 млрд евро

План «деньги в обмен на реформы» от ЕС для Украины Ukraine Facility предусматривает создание в ЕС «ревизора» в лице Аудиторского совета, в который войдут антикоррупционные эксперты, а следственные полномочия для контроля за расходованием средств.

Следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно этому Соглашению европейские институции имеет право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Ukraine Facility предусматривает привлечение 50 миллиардов евро до 2027 года при успешном выполнении Плана Украины. Большая часть этих средств – кредиты.

Украина, согласно Рамочному соглашению, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств.

Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Этот аудиторский Совет будет создан в ЕС. По соглашению Украина обязана взаимодействовать с аудиторским Советом, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы, в случае выявления нарушений, можно было их расследовать.

В частности, статья 11 Соглашения устанавливает, что агенты Еврокомиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейского суда аудиторов (ECA), Аудиторского совета и Европейской прокуратуры (EPPO), а также их уполномоченные представители вправе осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», включая технические, финансовые или системные проверки для защиты финансовых интересов ЕС. Это включает в себя посещение объектов и помещений, чья деятельность будет финансироваться за счет Плана.

Украина должна предоставлять всю запрашиваемую информацию и документацию, в том числе любые электронные данные.

В случае использования «частных устройств», не являющихся в собственности проверяемых субъектов хозяйствования, такие устройства могут подлежать проверкам OLAF. Также OLAF и EPPO предоставляется право «проводить все соответствующие следственные действия», в частности выездные проверки и инспекции. Украина, со своей стороны, должна определить службу или службы с правоохранительными полномочиями по проведению уголовных расследований, что будет помогать OLAF.

В случае, если лицо или проверяемый субъект оказывают сопротивление проверке, расследованию или выездной проверке, Украина должна предоставить OLAF и EPPO необходимую помощь для выполнения проверки или инспекции.

Кроме того, Украина с каждым запросом на выплаты должна будет предоставить резюме результатов аудитов и результатов проверок, гарантирующих надлежащее использование финансирования.

Еврокомиссия сможет потребовать дополнительных доказательств.

Выплаты будут производиться только в случае, если Еврокомиссия дает положительную оценку. Если Комиссия сочтет, что оценка Украины относительно выполнения мероприятий отрицательная, выплата будет задерживаться.

Также предусмотрено, что Еврокомиссия может уменьшить сумму или вернуть любую причитающуюся сумму в бюджет ЕС в случае установления фактов мошенничества или коррупции.

Министерство экономики Украины станет ключевым органом взаимодействия с Европейской комиссией по выполнению этого соглашения. Оно должно обеспечить эффективное управление и мониторинг использования средств, предоставленных ЕС. Роль аудитора со стороны Украины возложена на Министерство финансов и Государственную аудиторскую службу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие шаги в 2024 году предусматривает данный План.

Автор: Наталья Мамченко

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