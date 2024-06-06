Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств с призывом поддержать Саммит мира

Верховная Рада просит поддержать «Формулу мира» Владимира Зеленского и признать право Украины на борьбу против вооруженной агрессии до полного восстановления ее территориальной целостности.

Верховная Рада приняла постановление №11320 об обращении в парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций, парламентских ассамблей в поддержку Глобального саммита мира в Швейцарии. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

За проголосовало 318 депутатов.

В постановлении народные депутаты призывают парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи содействовать участию лидеров государств, приглашенных принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня 2024 г. в Бюргенштоке, Швейцарии, продемонстрировав таким образом свою ответственную позицию, стремление к восстановлению справедливого мира и готовность противодействовать деструктивным действиям рф, направленным на раскол международного сообщества.

В то же время документам нардепы призывают удостоверить единство и решительность в деле защиты целей и принципов Устава ООН и противодействовать деструктивным действиям рф, направленным на раскол международного сообщества для его принуждения к согласию с оккупацией и аннексией украинских территорий и приемлемостью достижения политических целей силовым путем.

Рада призывает отказаться от какой-либо поддержки так называемых "мирных идей", что фактически предлагают согласиться с действиями государства-агрессора и завершить российскую вооруженную агрессию против Украины за счет компромиссов и уступок агрессору, пренебрегая фундаментальными принципами Устава ООН.

Также парламент просит поддержать "Формулу мира" Президента Украины Владимира Зеленского как комплексный, эффективный и реалистичный мирный план и присоединиться к подготовке общей мирной рамки, которая должна положить конец российской вооруженной агрессии против Украинского государства.

Напомним, что более 100 стран подтвердили участие в Саммите мира.

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