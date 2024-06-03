Более 100 стран подтвердили участие в Саммите мира – Офис Президента

107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии.

Источник фото: president.gov.ua

В Офисе Президента сообщили, что уже 107 стран и организаций подтвердили участие в предстоящем Саммите мира в Швейцарии. Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

«Сейчас 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в Саммите мира», - отметил Никифоров.

Он также добавил, что главной целью визита Президента Украины Владимира Зеленского в Юго-Восточную Азию было донести позицию Украины до этой части мира и убедить страны региона присоединиться к саммиту. По словам Никифорова, на саммите могут быть представлены Филиппины, Сингапур и Тимор-Лешти, с лидерами которых Зеленский провел встречи во время своего визита в Азию.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

В Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет.

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