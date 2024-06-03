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АРМА предлагает допустить иностранных инвесторов к управлению арестованным имуществом

12:25, 3 июня 2024
Нацагентство инициирует изменения в законодательство, урегулирующие вопросы допуска к участию в открытых конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом иностранных компаний.
АРМА предлагает допустить иностранных инвесторов к управлению арестованным имуществом
Фото: АРМА
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов инициировало изменения в законодательство, урегулирующие вопросы допуска к участию в открытых конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом иностранных компаний, в том числе и американских. Об этом сообщает АРМА по результатам рабочей встречи руководителей Нацагентства и Американо-Украинского делового совета (USUBC).

Глава АРМА Елена Дума сообщила, что ведомство заинтересовано в привлечении эффективных управленцев для сохранения арестованных активов и их эффективной работы по увеличению доходов государства за счет качественного управления.

«Мы инициируем изменения в законодательство, чтобы дать возможность иностранным компаниям подавать заявки на участие в наших прозрачных Конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом», - отметила Елена Дума.

Как отметил глава исполнительного комитета USUBC, директор по глобальному развитию бизнеса и специальных проектов Amsted Rail Company Эрик Люман, американский бизнес заинтересован в инвестировании в украинскую экономику путем управления арестованными активами, которые выставляются на открытых конкурсах АРМА. Однако участие в них представителей иностранных компаний часто заканчивается неудачно из-за законодательной нормы, обязывающей иностранные компании иметь представительство в Украине.

В то же время глава Нацагентства отметила, что частью активов АРМА не может эффективно управлять из-за другой законодательной нормы, которая требует предоставления разрешения собственника имущества на управление этим активом.

Елена Дума подчеркнула, что решить этот вопрос сможет одобрение находящегося в парламенте законопроекта №10069. Глава АРМА обратила внимание иностранных партнеров на то, что законодательное урегулирование разблокирования управления активами РФ исключит возможность порождения массы исков российских олигархов в европейские суды.

Отмечается, что партнеры проявили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с АРМА.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о праве АРМА покупать за арестованные в иностранной валюте средства военные облигации.

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