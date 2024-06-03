Даниил Гетманцев рассказал, как в этом году вырастут расходы на социальную помощь

Расходы составят 183 миллиарда гривен против 170,8 миллиарда гривен в прошлом году.

В этом году расходы бюджета на социальную помощь увеличатся на 7,14%. Соответствующие данные обнародовал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на подсчеты Министерства финансов.

Всего расходы составят 183 миллиарда гривен против 170,8 миллиарда гривен в прошлом году.

Гетманцев отметил, что наибольшими темпами вырастет финансирование:

помощи малообеспеченным семьям – на 77% (всего – 20,2 млрд. грн.);

субсидий на оплату ЖК-услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа – на 64% (31,5 млрд. грн.);

пособия на детей одиноким матерям – на 63% (1,9 млрд. грн.);

льгот на оплату ЖК-услуг – на 61% (17,7 млрд. грн.);

помощи детям-сиротам и детям без родительской опеки – на 49% (2,4 млрд. грн.);

помощи детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство – на 44% (4,6 млрд. грн.).

В общей сложности социальной помощью охвачено около 5 миллионов граждан.

«Несмотря на продолжающуюся третий год полномасштабную войну и огромные потребности в финансовом обеспечении сил безопасности и обороны, выплаты социальной помощи остаются одним из главных приоритетов для государства и второй по размеру статьей расходов», — подчеркнул глава финансового Комитета Рады.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Данило Гетманцев, комментируя запросы о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и повышении налогов, напомнил, что армия финансируется сейчас не за счет средств от международных партнеров, а за счет уплаты налогов.

Кроме того, Даниил Гетманцев подтвердил, что Правительство готовит к рассмотрению решения о повышении налогов.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины, номинированный в гривне, с начала 2022 года вырос более чем вдвое.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что все великие войны финансировались за счет повышения налогов и наращивания государственного долга.

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