Даниил Гетманцев рассказал, как в этом году вырастут расходы на социальную помощь

В этом году расходы бюджета на социальную помощь увеличатся на 7,14%. Соответствующие данные обнародовал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на подсчеты Министерства финансов.
Всего расходы составят 183 миллиарда гривен против 170,8 миллиарда гривен в прошлом году.
Гетманцев отметил, что наибольшими темпами вырастет финансирование:
В общей сложности социальной помощью охвачено около 5 миллионов граждан.
«Несмотря на продолжающуюся третий год полномасштабную войну и огромные потребности в финансовом обеспечении сил безопасности и обороны, выплаты социальной помощи остаются одним из главных приоритетов для государства и второй по размеру статьей расходов», — подчеркнул глава финансового Комитета Рады.
Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Данило Гетманцев, комментируя запросы о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и повышении налогов, напомнил, что армия финансируется сейчас не за счет средств от международных партнеров, а за счет уплаты налогов.
Кроме того, Даниил Гетманцев подтвердил, что Правительство готовит к рассмотрению решения о повышении налогов.
Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины, номинированный в гривне, с начала 2022 года вырос более чем вдвое.
Даниил Гетманцев подчеркнул, что все великие войны финансировались за счет повышения налогов и наращивания государственного долга.
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