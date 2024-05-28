Усі великі війни фінансувались за рахунок підвищення податків та нарощування державного боргу, — Данило Гетманцев

Голова фінансового Комітету наголосив, що зростання державного боргу під час війни є об’єктивною реальністю.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України, номінований в гривні, від початку 2022 року виріс більш ніж вдвічі. Станом на кінець квітня 2024 року загальна сума боргу склала вже 6,01 трлн гривень, або майже 152 млрд доларів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що, ці показники не є такими, які говорять про катастрофічне становище економіки.

Він наголосив, що зростання держборгу під час війни – неминуче. За його словами, всі великі війни фінансувались за рахунок підвищення податків та нарощування державного боргу.

«Так, боргове навантаження на економіку і бюджет суттєво збільшилось. За оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році (проти 49% ВВП у 2021). Це обумовлено виключно повномасштабною війною.

Зростання державного боргу під час війни є об’єктивною даністю. Так чи інакше всі великі війни фінансувались за рахунок підвищення податків, нарощування державного боргу і допомоги союзників.

Доля найбільшої частини держборгу - перед офіційними кредиторами - вирішуватиметься після війни і за наслідками її завершення. Війну розпочала росія, яка має понести за це в тому числі симетричне фінансове покарання.

До цього часу Україна продовжить поводити себе як відповідальний боржник, уникаючи одностороннього дефолту та не виконання зобов’язань, але водночас реструктуризуючи частину зовнішнього боргу для полегшення боргового навантаження на бюджет воюючої країни. При цьому держава продовжить повністю обслуговуватиме ОВДП, що залучаються через аукціони, за потреби здійснюючи реструктуризацію (ре-профайлінг) ОВДП у портфелі Національного банку», — зазначив Гетманцев.

Також голова фінансового Комітету Ради назвав дві головні боргові події цього року, які визначатимуть боргову динаміку у найближчий час допоки триває війна:

«1.Реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (тримачами єврооблігацій, ВВП-варантів), що має бути фіналізована до серпня цього року. Якою буде ця угода – продовження відстрочки чи повноцінареструктуризація із списанням частки боргу в обмін на випуск нових зобов’язань України – побачимо вже зовсім скоро.

2.Сек’юритизація потоку доходів від заморожених російських суверенних активів з метою надання пільгового кредиту Україні на суму до 50 млрд. дол., починаючи з 2025 року. Очікуємо фіналізацію рішення по цьому питанню у червні на саміті глав країн ЄС.

Є обґрунтовані сподівання, що обидві події будуть на користь України. У будь-якому випадку ми залишаємось у програмі МВФ, яка сама по собі є додатковою рамкою для забезпечення стійкості державного боргу у довгостроковій перспективі», — резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, коментуючи запити стосовно підвищення військового збору з 1,5% до 5% та підвищення податків нагадав, що армія фінансується зараз не за рахунок коштів від міжнародних партнерів, а за рахунок сплати податків.

Крім того, Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду рішення стосовно підвищення податків.

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