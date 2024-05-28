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Все большие войны финансировались за счет повышения налогов и наращивания государственного долга, — Даниил Гетманцев

08:32, 28 мая 2024
Глава финансового Комитета подчеркнул, что рост государственного долга во время войны является объективной реальностью.
Все большие войны финансировались за счет повышения налогов и наращивания государственного долга, — Даниил Гетманцев
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Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины, номинированный в гривне, с начала 2022 года вырос более чем вдвое. По состоянию на конец апреля 2024 года общая сумма долга составила уже 6,01 трлн. гривен, или почти 152 млрд долларов.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что эти показатели не являются такими, которые говорят о катастрофическом положении экономики.

Он подчеркнул, что рост госдолга во время войны неизбежен. По его словам, все великие войны финансировались за счет повышения налогов и наращивания государственного долга.

«Да, долговая нагрузка на экономику и бюджет существенно увеличилась. По оценкам МВФ, отношение госдолга к ВВП вырастет до 94% ВВП в 2024 году (против 49% ВВП в 2021 году). Это обусловлено исключительно полномасштабной войной.

Рост госдолга во время войны является объективной данностью. Так или иначе, все большие войны финансировались за счет повышения налогов, наращивания государственного долга и помощи союзников.

Судьба наибольшей части госдолга – перед официальными кредиторами – будет решаться после войны и по результатам ее завершения. Войну начала россия, которая должна понести за это, в том числе, симметричное финансовое наказание. 

До этого Украина продолжит вести себя как ответственный должник, избегая одностороннего дефолта и не выполнения обязательств, но в то же время реструктуризируя часть внешнего долга для облегчения долговой нагрузки на бюджет воюющей страны. При этом государство продолжит полностью обслуживать привлекаемые через аукционы ОВГЗ, при необходимости осуществляя реструктуризацию (ре-профайлинг) ОВГЗ в портфеле Национального банка», — отметил Гетманцев.

Также глава финансового Комитета Рады назвал два главных долговых события в этом году, которые будут определять долговую динамику в ближайшее время, пока продолжается война:

«1.Реструктуризация государственного долга перед коммерческими внешними кредиторами (держателями еврооблигаций, ВВП-варрантов), которая должна быть финализирована до августа этого года. Каким будет это соглашение – продление отсрочки или полноценная реструктуризация со списанием доли долга в обмен на выпуск новых обязательств Украины – увидим уже совсем скоро.

2.Секьюритизация потока доходов от замороженных российских суверенных активов с целью предоставления льготного кредита Украине на сумму до 50 млрд. долл., начиная с 2025 года. Ожидаем финализацию решения по этому вопросу в июне на саммите глав стран ЕС.

Есть обоснованные надежды, что оба события будут в пользу Украины. В любом случае, мы остаемся в программе МВФ, которая сама по себе является дополнительной рамкой для обеспечения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе», — резюмировал Гетманцев.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Данило Гетманцев, комментируя запросы о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и повышении налогов, напомнил, что армия финансируется сейчас не за счет средств от международных партнеров, а за счет уплаты налогов.

Кроме того, Даниил Гетманцев подтвердил, что Правительство готовит к рассмотрению решения о повышении налогов.

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