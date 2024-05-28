Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен, — Минфин

По мнению Даниила Гетманцева, эти показатели не являются говорящими о катастрофическом положении экономики.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец вырос до 6,0104 триллиона гривен (в долларовом эквиваленте он составляет $151,5 миллиарда). Об этом говорится в соответствующей статистике Министерства финансов.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 71,52% общей суммы – 4,29 трлн грн (108,37 млрд долл.).

В то же время государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 28,48% от общей суммы, или 1,71 трлн грн (43,14 млрд долл.).

Всего в течение апреля сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 86,17 млрд. грн. и в долларовом эквиваленте на 0,47 млрд. дол.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев не считает это непреодолимой проблемой.

«В апреле государственный долг по гривне вырос на 1,5% (+86,2 млрд. грн.), в валютном эквиваленте на 0,3% (+0,5 млрд. долл.). Прирост за месяц оговаривается заимствованиями на внутреннем рынке и получением транша на 1,5 млрд. евро от ЕС по программе Ukraine Facility», – уточнил глава комитета.

Структура долга и их ключевые показатели:

71,5% – внешний долг;

28,5% – внутренний.

К началу широкомасштабной войны внешний долг составлял 61%, а внутренний – 39% соответственно.

В разрезе валютной составляющей, 74,1% долга присутствует во внешнем валютном выражении, то есть внешних обязательств и валютных ОВГЗ. Чуть больше четверти – 25,9% – это долговые обязательства государства в гривне.

В целом с начала войны государственный долг в гривне вырос в 2,2 раза, а в валютном эквиваленте – на 62,4%.

По мнению Даниила Гетманцева, эти показатели не являются говорящими о катастрофическом положении экономики.

«Да, долговая нагрузка на экономику и бюджет существенно увеличилась. По оценкам МВФ, отношение госдолга к ВВП вырастет до 94% ВВП в 2024 году (против 49% ВВП в 2021 году). Это обусловлено исключительно полномасштабной войной… Судьба наибольшей части госдолга – перед официальными кредиторами – будет решаться после войны и по результатам ее завершения. Войну начала Россия, которая должна понести за это, в том числе, симметричное финансовое наказание», – отметил Гетманцев.

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