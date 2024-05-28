Задержание главного редактора «Экономической правды»: Одесский областной ТЦК опубликовал разъяснение по поводу инцидента

Дмитрий Денков после того, как его почти на сутки задержали сотрудники ТЦК, присоединяется к ВСУ.

Фото: informator.ua

Одесский областной ТЦК опубликовал разъяснения по поводу инцидента с главным редактором «Экономической правды» Дмитрием Денковым. Как сообщалось ранее, сотрудники ТЦК города Белгород-Днестровский удерживали мужчину около суток без связи.

«Указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке», - рассказали в ТЦК.

Там добавили, что накануне Дмитрий Денков был задержан представителями Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

«Указанные гражданином основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных.

В отношении гражданина должностными лицами ГНСУ составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП.

Учитывая разногласия по ситуации, возникшие в публичной плоскости, вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП», — отметили в Одесском областном ТЦК.

В то же время Дмитрий Денков сообщил, что пришел к соглашению с Белгород-Днестровским ТЦК и присоединится к желаемому подразделению Сил обороны.

«Друзья, спасибо за поддержку. Я никогда еще подобного не чувствовал. Со мной все хорошо, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК и я скоро присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант», – рассказал он.

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