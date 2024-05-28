Практика судов
  1. В Украине

Задержание главного редактора «Экономической правды»: Одесский областной ТЦК опубликовал разъяснение по поводу инцидента

08:03, 28 мая 2024
Дмитрий Денков после того, как его почти на сутки задержали сотрудники ТЦК, присоединяется к ВСУ.
Задержание главного редактора «Экономической правды»: Одесский областной ТЦК опубликовал разъяснение по поводу инцидента
Фото: informator.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский областной ТЦК опубликовал разъяснения по поводу инцидента с главным редактором «Экономической правды» Дмитрием Денковым. Как сообщалось ранее, сотрудники ТЦК города Белгород-Днестровский удерживали мужчину около суток без связи.

«Указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке», - рассказали в ТЦК.

Там добавили, что накануне Дмитрий Денков был задержан представителями Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

«Указанные гражданином основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных.

В отношении гражданина должностными лицами ГНСУ составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП.

Учитывая разногласия по ситуации, возникшие в публичной плоскости, вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП», — отметили в Одесском областном ТЦК.

В то же время Дмитрий Денков сообщил, что пришел к соглашению с Белгород-Днестровским ТЦК и присоединится к желаемому подразделению Сил обороны.

«Друзья, спасибо за поддержку. Я никогда еще подобного не чувствовал. Со мной все хорошо, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК и я скоро присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант», – рассказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Задержание и доставка военнообязанного в ТЦК – КУоАП и постановление Кабмина 560 определяют основания по-разному

КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об админправонарушении «в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно», а постановление Кабмина 560 позволяет задержать лицо просто в случае отказа от получения повестки.

Бронирование + или как суды пытаются решить вопрос мобилизации работников аппарата

Большинство военнообязанных работников аппаратов судам удается забронировать, но бронировать работников становится все сложнее.

Международные партнеры поставили такие условия: в Антарктическом центре объяснили, почему средства на исследования пингвинов не могут идти на военные нужды

Определенная часть госбюджета наполняется исключительно на средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды, в частности, на исследования пингвинов, пояснили в Национальном антарктическом научном центре.

Верховная Рада ввела штрафы до 2700 грн за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры

Также парламент ввел в КУоАП ответственность за психологическое насилие по признаку пола.

Главный редактор «УП» Севгиль Мусаева заявила, что ТЦК «удерживают» сотрудника редакции без связи

Вместе с тем следует напомнить, что сотрудники онлайн-медиа, в отличие от исполнителей донорских проектов, подлежат бронированию только, если такое медиа соответствует критериям для крупного бизнеса – в частности, уплатило 1,5 млн евро налогов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду