Затримання головного редактора «Економічної правди»: Одеський обласний ТЦК опублікував роз‘яснення щодо інциденту

Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до лав ЗСУ.

Фото: informator.ua

Одеський обласний ТЦК опублікував роз‘яснення щодо інциденту з головним редактором «Економічної правди» Дмитром Дєнковим. Як повідомлялося раніше, співробітники ТЦК міста Білгород-Дністровський утримували чоловіка близько доби без зв'язку.

«Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку», — розповіли в ТЦК.

Там додали, що напередодні Дмитра Дєнкова затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.

«Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних.

Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП.

Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП», — зазначили в Одеському обласному ТЦК.

ВодночасДмитро Дєнков повідомив, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і приєднається до бажаного підрозділу Сил оборони.

«Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант», — розповів він.

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