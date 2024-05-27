Головний редактор «УП» Севгіль Мусаєва заявила, що ТЦК «утримують» співробітника редакції без зв’язку

Разом з тим, слід нагадати, що співробітники онлайн-медіа, на відміну від виконавців донорських проектів, підлягають бронюванню лише, якщо таке медіа відповідає критеріям для великого бізнесу – зокрема, сплатило 1,5 млн євро податків.

Головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що члена редакції «утримують співробітники ТЦК» вже близько доби без зв'язку.

«Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області уже близько доби утримують головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними» - повідомляє «Українська правда». «За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського» - зазначила головний редактор «УП» Севгіль Мусаєва.

Слід зауважити, що відповідно до постанови Кабміну працівники онлайн-медіа не підлягають бронюванню в якомусь особливому порядку.

Так, дещо спрощені умови бронювання мають працівники лінійних аудіовізуальних медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних чи інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійованих осіб, а також державних та комунальних закладів культури.

Тобто, для «телевізійників» достатньо відповідності двом критеріям.

Інші медіа мають відповідати, як мінімум, трьом з цих критеріїв:

1) загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого ЄСВ протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом НБУ за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;

2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом НБУ за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;

3) підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 4 березня 2015 р. №83;

4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади;

5) відсутність заборгованості із сплати ЄСВ, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства;

6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;

7) підприємство є резидентом Дія Сіті.

Тобто, лише незначна кількість онлайн-медіа відповідають цим критеріям, що фактично ставить питання стосовно подальшої їх роботи і рівності умов у роботі журналістів.

Також нагадаємо, що до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств належать представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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