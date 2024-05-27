Главный редактор «УП» Севгиль Мусаева заявила, что ТЦК «удерживают» сотрудника редакции без связи

Вместе с тем следует напомнить, что сотрудники онлайн-медиа, в отличие от исполнителей донорских проектов, подлежат бронированию только, если такое медиа соответствует критериям для крупного бизнеса – в частности, уплатило 1,5 млн евро налогов.

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева заявила, что члена редакции «удерживают сотрудники ТЦК» уже около суток без связи.

«Сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области уже около суток удерживают главного редактора «Экономической правды» Дмитрия Денкова, не позволяя ему выйти на связь с родными» - сообщает «Украинская правда». «По нашим данным Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского», - отметила главный редактор УП Севгиль Мусаева.

Следует отметить, что согласно постановлению Кабмина работники онлайн-медиа не подлежат бронированию в каком-либо особом порядке.

Так, несколько упрощенные условия бронирования имеют работники линейных аудиовизуальных медиа, которые осуществляют эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание с использованием радиочастотного ресурса, программное наполнение которого состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических передач или вовлечены в систему оповещения, и их аффилированных лиц, как и государственных и коммунальных учреждений культуры.

То есть, для «телевизионщиков» достаточно соответствия двум критериям.

Другие медиа должны соответствовать, как минимум, трем из этих критериев:

1) общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, и сумма уплаченного ЕСВ в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро, определенный по средневзвешенному официальному курсу НБУ за тот же период, что подтверждается справкой контролирующего органа, где на учете состоит предприятие;

2) сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн. евро, определенный по средневзвешенному официальному курсу НБУ за тот же период, что подтверждается справкой соответствующего обслуживающего банка;

3) предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением КМУ от 4 марта 2015 г. №83;

4) предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества. Критерии, по которым осуществляется определение предприятия, имеющего важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины, устанавливаются органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, по сфере их управления или национальной отрасли экономики или областной, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями, или областной, Киевской и Севастопольской городскими военными/военно-гражданскими администрациями (в случае их образования) с учетом потребностей территориальной общины;

5) отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, что подтверждается справкой об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, или выдержкой из информационной системы органов ГНС относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами, заверенным руководителем предприятия;

6) размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г. (в соответствии с данными Госстата), что подтверждается справкой, предоставленной предприятием;

7) предприятие является резидентом Дия Сити.

То есть, лишь незначительное количество онлайн-медиа отвечают этим критериям, что фактически ставит вопросы относительно дальнейшей их работы и равенства условий в работе журналистов.

Также напомним, что к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период предприятий относятся представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров и прочие.

Автор: Наталья Мамченко

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