Китай готовит флот с бронетехникой для вторжения на Тайвань

Китай начал военные учения в водах вокруг Тайваня.

Источник фото: The Telegraph

Китай готовит армию паромов и гражданских судов для возможного вторжения на Тайвань, усиливая давление на островное государство. По данным The Telegraph, несмотря на то, что Народно-освободительная армия Китая не имеет достаточного количества десантных кораблей-амфибий, которые бы обеспечили масштабное вторжение, Пекин планирует использовать гражданские суда для компенсации. Среди них десятки гигантских десантных паромов, способных перевозить сотни бронированных машин.

Директор проекта SeaLight в Стэнфордском университете, который исследует деятельность в Южно-Китайском море Рэй Пауэлл отмечает, что «десантные операции под огнем являются одними из самых сложных военных маневров». Хотя гражданские паромы обычно не подходят для таких миссий, их можно использовать для массовой транспортировки войск через Тайваньский пролив после уничтожения береговой обороны или для преодоления военных сил острова за счет большого количества.

В четверг Пекин начал двухдневные военные учения в водах вокруг Тайваня, назвав их «суровым наказанием» за «сепаратистские действия» после инаугурационной речи Лай Чин-тэ, новоизбранного президента Тайваня. Это уже третий комплекс учений вокруг острова за последние два года, что свидетельствует об усилении военной активности Китая в регионе.

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