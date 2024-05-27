Китай готує флот із бронетехнікою для вторгнення на Тайвань

Китай розпочав військові навчання у водах навколо Тайваню.

Джерело фото: The Telegraph

Китай готує армію поромів та цивільних суден для можливого вторгнення на Тайвань, посилюючи тиск на острівну державу. За даними The Telegraph, незважаючи на те, що Народно-визвольна армія Китаю не має достатньої кількості десантних кораблів-амфібій, які б забезпечили масштабне вторгнення, Пекін планує використовувати цивільні судна для компенсації. Серед них десятки гігантських десантних поромів, здатних перевозити сотні броньованих машин.

Директор проекту SeaLight у Стенфордському університеті, який досліджує діяльність у Південно-Китайському морі Рей Пауелл зазначає, що «десантні операції під вогнем є одними з найскладніших військових маневрів». Хоча цивільні пороми зазвичай не підходять для таких місій, їх можна використовувати для масового транспортування військ через Тайванську протоку після знищення берегової оборони або для подолання військових сил острова за рахунок великої кількості.

У четвер Пекін розпочав дводенні військові навчання у водах навколо Тайваню, назвавши їх «суворим покаранням» за «сепаратистські дії» після інавгураційної промови Лай Чін-те, новообраного президента Тайваню. Це вже третій комплекс навчань навколо острова за останні два роки, що свідчить про посилення військової активності Китаю в регіоні.

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