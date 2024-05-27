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Черговий рекордний показник: НБУ знову підвищив курс долара

16:48, 27 травня 2024
Нацбанк майже на 19 копійок підвищив курс долара.
Черговий рекордний показник: НБУ знову підвищив курс долара
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У понеділок, 27 травня, Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це п'ятий рекорд за останній тиждень.

На офіційному сайті регулятора сказано, що курс на 28 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,3012 грн. за 1 долар (+0,1859 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 27 травня - 40,1153.

Варто зазначити, за останній тиждень долар виріс на 88 копійок (з 39,4272 грн/долар на 20 травня).

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