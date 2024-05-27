Начальницю відділу освіти Кривого Рогу підозрюють у розкраданні понад 1 млн гривень на ремонт укриттів

Керівницю відділу освіти, директора школи, бухгалтера та трьох підприємців підозрюють у змові розкрадання бюджетних коштів.

Джерело фото: gp.gov.ua

Начальницю відділу освіти виконкому однієї з районних рад у м. Кривий Ріг та п’ятьох її спільників підозрюють у привласненні понад мільйона гривень, виділених на ремонт укриттів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, керівниця відділу освіти розробила схему привласнення бюджетних коштів, залучивши до злочинної діяльності директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти та трьох підприємців. Вони внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів, на основі яких кошти були перераховані на підконтрольні підрядні підприємства. Згодом ці гроші були розподілені між учасниками організованої групи.

Ці дії завдали територіальній громаді збитків на суму понад 1 мільйон гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучено грошові кошти, документи, що підтверджують злочинну діяльність, та автомобілі.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а начальницю та бухгалтера відсторонено від займаних посад. Їм інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення у складі організованої групи.

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