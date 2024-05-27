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З 1 липня діятимуть нові терміни перевірок декларацій з ПДВ з заявленими сумами до бюджетного відшкодування

20:51, 27 травня 2024
В Україні діятимуть нові терміни камеральних та документальних перевірок.
З 1 липня діятимуть нові терміни перевірок декларацій з ПДВ з заявленими сумами до бюджетного відшкодування
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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, що  Законом України від 23.02.2024 № 3603-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» з 1 липня 2024 року, відповідно до ст.200 Податкового кодексу України, встановлено нові терміни перевірок декларацій з податку на додану вартість з заявленими сумами до бюджетного відшкодування:

- камеральні перевірки – 20 днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання;

- документальні перевірки – 40 днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку – за днем її фактичного подання.

Відповідні зміни до п. 200.10 та п. 200.11 ст. 200 ПКУ набувають чинності  з 1 липня 2024 року.

Раніше ми писали, що 16 березня набув чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати.

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