С 1 июля будут действовать новые сроки проверок деклараций по НДС с заявленными суммами к бюджетному возмещению

В Украине будут действовать новые термины камеральных и документальных проверок.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, что Законом Украины от 23.02.2024 № 3603-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнении отдельных положений законодательства» с 1 июля 2024, согласно ст.200 Налогового кодекса Украины, установлены новые сроки проверок деклараций по налогу на добавленную стоимость с заявленными суммами к бюджетному возмещению:

- камеральные проверки – 20 дней, следующих за предельным сроком подачи налоговой декларации, а в случае если такая налоговая декларация предоставлена по истечении предельного срока – за днем ее фактического представления;

- документальные проверки – 40 дней, следующих за предельным сроком подачи налоговой декларации, а в случае если такая налоговая декларация предоставлена по истечении предельного срока – по дню ее фактического представления.

Соответствующие изменения в п. 200.10 и п. 200.11 ст. 200 НКУ вступают в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что 16 марта вступил в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате.

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