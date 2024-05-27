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Начальницу отдела образования Кривого Рога подозревают в хищении более 1 млн гривен на ремонт укрытий

21:09, 27 мая 2024
Руководительницу отдела образования, директора школы, бухгалтера и трех предпринимателей подозревают в сговоре хищения бюджетных средств.
Начальницу отдела образования Кривого Рога подозревают в хищении более 1 млн гривен на ремонт укрытий
Источник фото: gp.gov.ua
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Начальницу отдела образования исполкома одного из районных советов в г. Кривой Рог и пятерых ее сообщников подозревают в присвоении более миллиона гривен, выделенных на ремонт укрытий. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель отдела образования разработала схему присвоения бюджетных средств, привлекая к преступной деятельности директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования и трех предпринимателей. Они внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов, на основе которых средства были перечислены на подконтрольные подрядные предприятия. Впоследствии эти деньги были распределены между участниками организованной группы.

Эти действия нанесли территориальной общине ущерб на сумму более 1 миллиона гривен. Во время обысков у подозреваемых изъяты денежные средства, документы, подтверждающие преступную деятельность, и автомобили.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а начальница и бухгалтер отстранены от занимаемых должностей. Им инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог в составе организованной группы.

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