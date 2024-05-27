Очередной рекордный показатель: НБУ снова повысил курс доллара

Нацбанк почти на 19 копеек повысил курс доллара.

В понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это пятый рекорд за последнюю неделю.

На официальном сайте регулятора сказано, что курс на 28 мая 2024 установлен на таком уровне: 40,3012 грн. за 1 доллар (+0,1859 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 27 мая – 40,1153.

Стоит отметить, что за последнюю неделю доллар вырос на 88 копеек (с 39,4272 грн/доллар на 20 мая).

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