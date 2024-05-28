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Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень, — Мінфін

08:15, 28 травня 2024
На думку Данила Гетманцева, ці показники не є такими, які говорять про катастрофічне становище економіки.
Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень, — Мінфін
Фото: Getty Images
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Державний та гарантований державою борг України на кінець зріс до 6,0104 трильйонів гривень (у доларовому еквіваленті він складає $151,5 мільярдів). Про це йдеться у відповідній статистиці Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 71,52% загальної суми, – 4,29 трлн грн (108,37 млрд дол).

Натомість державний та гарантований державою внутрішній борг становив 28,48%  від загальної суми, або 1,71 трлн грн (43,14 млрд дол).

Загалом протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,47 млрд дол.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не вважає це непереборною проблемою.

«У квітні державний борг у гривні зріс на 1,5% (+86,2 млрд. грн.), у валютному еквіваленті на 0,3% (+0,5 млрд. дол.). Приріст за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу на 1,5 млрд. євро від ЄС за програмою Ukraine Facility», – уточнив очільник комітету.

Структура боргу та його ключові показники:

  • 71,5% –  зовнішній борг;
  • 28,5% – внутрішній.

До початку широкомасштабної війни зовнішній борг складав 61%, а внутрішній – 39% відповідно.

В розрізі валютної складової, 74,1% боргу є у зовнішньому валютному вираженні, тобто зовнішніх зобов'язань та валютних ОВДП. Трохи більше чверті – 25,9% – це боргові зобов'язання держави у гривні.

Загалом з початку війни державний борг у гривні зріс у 2,2 рази, а у валютному еквіваленті – на 62,4%.

На думку Данила Гетманцева, ці показники не є такими, які говорять про катастрофічне становище економіки.

«Так, боргове навантаження на економіку і бюджет суттєво збільшилось. За оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році (проти 49% ВВП у 2021). Це обумовлено виключно повномасштабною війною… Доля найбільшої частини держборгу - перед офіційними кредиторами - вирішуватиметься після війни і за наслідками її завершення. Війну розпочала Росія, яка має понести за це в тому числі симетричне фінансове покарання», – зазначив Гетманцев.

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