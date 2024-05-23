Військовий збір планують підвищити до 5%, аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та ПДВ.

У Кабінеті міністрів України розпочали обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ). Розглядати цей варіант почали через збільшення фінансування на військові потреби, передає «Економічна правда».

Зазначається, що очільник мінфіну Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн. Разом з тим, інші співрозмовники видання оцінюють потреби бюджету в 400-500 млрд грн.

«Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку», - пише видання.

Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення – на 2–3%.

Наголошується, що наразі зміни не є фінальними, а дискусія щодо них ще триває.

Як порахували у Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90–100 млрд грн на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70–120 млрд грн.

У виданні додають, що до Ради відповідний законопроект може потрапити наприкінці червня – початку липня. Якщо документ ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.

Нагадаємо, меморандум з МВФ пропонує зосередитися на усуненні перешкод для мобілізації доходів, зокрема, скасуванні «надто щедрих» спрощених режимів оподаткування, введення більш прогресивного податку на доходи фізичних осіб та інших кроках реалізації Національної стратегії доходів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня 2023 року прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи у сфері податків до 2030 року. Ця Стратегія, яка викликала жваве обговорення, також є частиною Плану Ukraine Facility, за виконання якого Україна буде отримувати кошти від ЄС.

Зокрема, у Національній стратегії доходів йдеться про те, що треба надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Також спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження. Інститут реєстрації ФОП скасують, а другу та третю групи «спрощенців» обʼєднають в одну, для якої буде обовʼязкове РРО.

Крім того, у Стратегії прямо прописано, що «всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом».

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