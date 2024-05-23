Военный сбор планируют повысить до 5%, аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждается повышение ставок военного сбора и НДС.

В Кабинете министров Украины начали обсуждать повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС). Рассматривать этот вариант начали из-за увеличения финансирования военных нужд, передает «Экономическая правда».

Отмечается, что глава минфина Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 млрд долларов или 200 млрд грн. Вместе с тем другие собеседники издания оценивают потребности бюджета в 400-500 млрд грн.

«Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят три депутата Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛПов, утверждают два депутата из финансово-экономического блока», - пишет издание.

В то же время об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3%.

Отмечается, что в настоящее время изменения не являются финальными, а дискуссия по ним еще продолжается.

Как посчитали в Forbes, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может принести бюджету дополнительно 90–100 млрд грн в год.

Повышение ставки НДС на 1% даст около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов. При повышении НДС на 2-3% доходы в бюджет могут вырасти на 70–120 млрд грн.

В издании добавляют, что в Раду соответствующий законопроект может попасть в конце июня – начале июля. Если документ будет принят быстро, то обновленные ставки заработают не раньше сентября.

Напомним, меморандум с МВФ предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря 2023 г. принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы в сфере налогов до 2030 года. Эта Стратегия, вызвавшая оживленное обсуждение, также являются частью Плана Ukraine Facility, за выполнение которого Украина будет получать средства от ЕС.

В частности, в Национальной стратегии доходов говорится, что нужно предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Также упрощенная система налогообложения реформируется, потому что нереформированная она ставит под угрозу налоговые поступления. Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО.

Кроме того, в Стратегии прямо прописано, что «все доходы физических лиц, полученеые за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом».

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