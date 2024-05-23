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В рф арестовали заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина

12:40, 23 мая 2024
Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В рф арестовали заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина
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В россии задержали начальника Главного управления связи вооруженных сил - заместителя начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом пишут росСМИ.

Перед этим в квартире Шамарина прошли обыски. После этого его доставили на допрос в главное военное следственное управление следственного комитета рф.

Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Суд арестовал его на два месяца.

Ранее в россии арестовали экс-командующего 58-й армии вс рф Ивана Попова. Его подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 миллионов рублей, предназначенных для строительства линии обороны в зоне боевых действий.

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