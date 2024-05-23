В ТЦК сообщили, какие документы должны носить с собой военнообязанные

Военнообязанные призывники и резервисты должны постоянно носить с собой некоторые документы.

В Кременчугском районном ТЦК и СП сообщили, что военнообязанные, призывники и резервисты должны постоянно носить с собой приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного в зависимости от отношения к военной службе. Об этом проинформировали на Facebook-странице ТЦК.

«При этом, важно иметь информацию по обновлению данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра «Оберег» в приложении «Резерв+», - говорится в сообщении.

Также отмечают, что актуализировать свои данные можно любым способом, как через ЦНАП, так и через приложение «Резерв+».

«Если в выписке не отображается VIN-код (21 цифра), то необходимо обращаться исключительно в ТЦК и СП для уточнения информации», - добавили в ТЦК.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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