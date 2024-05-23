Практика судов
  1. В Украине

В ТЦК сообщили, какие документы должны носить с собой военнообязанные

12:05, 23 мая 2024
Военнообязанные призывники и резервисты должны постоянно носить с собой некоторые документы.
В ТЦК сообщили, какие документы должны носить с собой военнообязанные
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кременчугском районном ТЦК и СП сообщили, что военнообязанные, призывники и резервисты должны постоянно носить с собой приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного в зависимости от отношения к военной службе. Об этом проинформировали на Facebook-странице ТЦК.

«При этом, важно иметь информацию по обновлению данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра «Оберег» в приложении «Резерв+», - говорится в сообщении.

Также отмечают, что актуализировать свои данные можно любым способом, как через ЦНАП, так и через приложение «Резерв+».

«Если в выписке не отображается VIN-код (21 цифра), то необходимо обращаться исключительно в ТЦК и СП для уточнения информации», - добавили в ТЦК.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о признании малозначительными гражданских дел, где цена иска меньше 45 420 грн, а для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн

Также в КАСУ установят, что делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 45 420 грн.

Верховная Рада отклонила законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей

Парламент отклонил законопроект, согласно которому Президенту предлагалось возвращать представления о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности.

Рада одобрила законопроект, которым дела ликвидированного ОАСК разбросают по другим окружным админсудам

Дела ликвидированного Окружного админсуда Киева будут переданы разным окружным административным судам.

Депутаты одобрили расширение полномочий органов финансового контроля – они смогут собирать персональные данные для наложения взысканий

Парламент одобрил расширение полномочий органов финансового контроля по сбору персональных данных граждан и информации с ограниченным доступом.

Рада расширила перечень решений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

Нормы КАСУ, которые были признаны неконституционными, предусматривали, что решение, принятое в пользу государства, апелляционному обжалованию не подлежит, а принято в пользу гражданина – может быть обжаловано государством в апелляционном порядке, поэтому депутаты решили исправить ситуацию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео