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Можно ли оформить отсрочку от мобилизации через ЦНАП

12:22, 23 мая 2024
Принять уточненные данные может и ЦНАП, а вот оформить отсрочку может только ТЦК.
Можно ли оформить отсрочку от мобилизации через ЦНАП
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Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Военнообязанные должны обновить учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации. Согласно законодательству, есть три способа для обновления военно-учетных данных через:

  • ТЦК и СП;
  • ЦНАПы;
  • мобильное приложение «Резерв+».

Директор департамента ЦНАП Киева Наталья Шамрай на портале «Украинского радио» рассказала, может ли военнообязанный прийти в ЦНАП и оформить отсрочку от мобилизации.

Чиновница отрицает такую возможность. «Нет», - коротко ответила она.

Также Шамрай рассказала, нужно ли после регистрации в ЦНАПе снова идти в ТЦК, чтобы получить какой-то военный документ.

«Если ты получил услугу в ЦНАПе, тебе выдается выписка из системы, которая генерируется системой, там есть данные о каждом лице персонально, поэтому выдержки немного отличаются. Но что там точно есть в том подъемнике: фамилия, имя, отчество и уникальный код-номер, который дается системой, по которому любые органы, имеющие право останавливать и проверять, по тому коду проверяют человека. Такое извлечение отпечатывается из системы, на него ставится печать и подпись администратора. То есть это подтверждение того, что ты данные обновил, выдержку из системы получил. Если ты обновился через Резерв+, то, конечно, показываешь отображение этой информации, которая есть в приложении Резерв+», — объяснила директор департамента ЦНАП Киева.

Какие документы нужно иметь с собой военнообязанным для обновления данных в ЦНАП, алгоритм – здесь.

Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВВК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а позже в случае необходимости.

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